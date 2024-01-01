Bireysel aboneler Libraryturk.com'a kayıt usulüyle üyelik gerçekleştirir. Bireysel satın alabileceği kitapları listeler ve kullanım süresini seçer ardından sepetine ekleyerek satın alır. Satın alma işlemini tamamlayan kullanıcıya elektronik olarak korumalı e-kitap ve lisans dosyası sağlanır. Bu süre içerisinde kullanıcı e-kitaba erişim sağlayarak kullanır.

Kurumsal aboneler Libraryturk.com'a abonelik gerçekleştirmiş üniversite, belediye, devlet kurumları ve tüm kuruluşları kapsar. İlgili kullanıcı kurumun kendisine tanımladığı mail uzantılı e-posta adresi ve kurumsal ağ adresi içerisinden sisteme erişerek ( VPN ayarlarını tamamlayarak ) kurumuna erişimi açık olan kategorilerdeki tüm kitapları görüntüleyebilir.